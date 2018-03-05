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Реальные доходы россиян в январе упали на 7% к январю 2017 года из-за выплаты пенсионерам


Экономика / Макроэкономика
  • #Рубль
    © Serge Maksimov

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Реальные доходы россиян в январе 2018 года в годовом выражении снизились на 7% с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей, которая была произведена в январе 2017 года, следует из основного доклада Росстата.

"С учетом указанной выплаты реальные располагаемые денежные доходы в январе 2018 года относительно января 2017 года составили 93%", - говорится в документе.

Росстат в феврале опубликовал предварительные данные, в соответствии с которыми реальные располагаемые доходы россиян в январе не изменились к январю 2017 года без учета прошлогодней единовременной выплаты пенсионерам. При этом в материалах ведомства указывалось, что показатель был рассчитан без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам "в целях сопоставимости данных". В связи с этим в адрес ведомства со стороны ряда экспертов прозвучала критика в манипулировании цифрами. На что глава Росстата Александр Суринов обещал, что в основном докладе Росстата все подробности будут приведены.

По его словам, в целом единовременная выплата к пенсии в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года добавила к динамике доходов населения РФ за прошлый год 0,4 процентного пункта.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7% против падения на 5,8% за 2016 год.

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