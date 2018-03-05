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Инвестиции в основной капитал в РФ в 2017 г выросли на 4,4%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2017 году выросли на 4,4%, что выше прогноза Минэкономразвития в 4,1%, следует из доклада Росстата "Социально-экономическое положение России" за январь.

В номинальном выражении объем инвестиций составил 15,967 триллиона рублей.

Как в конце ноября прошлого года сообщал Росстат, инвестиции в основной капитал в РФ в январе-сентябре 2017 года выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По прогнозу Минэкономразвития предполагается, что рост инвестиций в 2018 году составит 4,7%.

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