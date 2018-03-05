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Трамп: Введение новых пошлин на импортную сталь зависит от переговоров по NAFTA


Мировая экономика / Экономика
  • Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018
    © AFP, Jim Watson

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник нарастил давление на торговых партнеров, заявив, что отмена анонсированных ранее импортных пошлин на сталь из Мексики и Канады произойдет лишь после подписания новой версии Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), сообщает Dow Jones.

"Пошлины на импорт стали и алюминия (для поставок из Канады и Мексики) будут отменены лишь в том случае, если будет подписано новое справедливое торговое соглашение", - заявил Трамп.

Президент США в четверг объявил о намерении ввести новые импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам ряда американских представителей, ключевые торговые партнеры, такие как Канада и Мексика, не станут исключением, хотя введенные Джорджем Бушем-младшим в 2002 году пошлины на импорт стали не затрагивали эти две страны.

Комментарии Трампа направлены на то, чтобы добиться от Канады и Мексики изменения условий NAFTA. Соглашение, вступившее в силу в 1994 году, предусматривает отсутствие каких-либо пошлин между тремя странами-участницами. В понедельник в Мехико пройдет последняя встреча в рамках текущего раунда переговоров по NAFTA.

АлюминийНовые пошлины США меняют ситуацию на рынке металлов

Трамп неоднократно говорил, что добьется выхода США из NAFTA, если торговые партнеры не согласятся на подписание новой, более сбалансированной версии соглашения. В частности, администрация президента настаивает на изменении положений соглашения, касающихся условий труда, с целью повысить заработные платы мексиканских работников, которые, по мнению многих представителей США, отнимают рабочие места у американцев.

Намерения Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия взволновали торговых партнеров США по всему миру, а также членов Республиканской партии, которые обеспокоены вероятными последствиями для американских потребителей данных металлов.

Евросоюз заявил о готовности ввести ответные пошлины на американские товары, на что Трамп ответил обещанием новых тарифов на импорт европейских автомобилей в США.

Германия, один из мировых лидеров автомобильной промышленности, раскритиковала такой подход со стороны США. "Заградительные пошлины и протекционистские меры неприемлемы. Правильным решением было бы совместное устранение торговых барьеров", - сказал представитель канцлера Германии Стеффен Сайберт.

Многие наблюдатели считают, что переговоры по NAFTA могут продлиться до конца года. Ответные меры на действия США со стороны торговых партнеров могут последовать довольно скоро, что заставит администрацию Трампа принимать сложные решения.

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Ввозные пошлины США на сталь и алюминий

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