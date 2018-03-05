Опрос: российской промышленности нужен сильный рубль

МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Российская промышленность, пытающаяся после девальвации рубля в конце 2014 года адаптироваться к новому курсу, по большей части предпочитает более сильную отечественную валюту. Уже в феврале 2015 года укрепление рубля вышло на первое место в рейтинге желаемых предприятиями антикризисных мер, говорится в мониторинге РАНХиГС.

Единственная причина, по которой компании желали бы ослабление рубля от текущих значений (декабрь 2017 года) – это потенциальный рост экспортного спроса на их продукцию.

Однако, по результатам опроса РАНХиГС, более слабый рубль стимулировал бы в 2018 году спрос на продукцию из-за рубежа только у четверти производителей, 37% предприятий вообще не рассчитывают на сбыт за рубежом, а 22% заинтересованы не в слабом рубле, а в его стабильном курсе, что облегчало бы планирование экспортной деятельности. Практически во всех иных отношениях российские предприятия нуждаются как раз в укреплении рубля, утверждают эксперты.

По данным РАНХиГС, более сильным рубль в 2018 году хотели бы видеть 54% предприятий, которые рассчитывают понизить свои издержки, 48% полагают, что укрепление национальной валюты помогло бы им в осуществлении инвестиций, 38% предприятий считают, что более крепкий рубль будет способствовать росту внутреннего спроса.

При этом, 21% предприятий считают свои издержки не зависимыми от курса, а 20% высказываются за сохранение текущего курса.

"То есть число предпочитающих укрепление рубля в 2,4 раза превосходит долю тех, кто склоняется в пользу стабильности существующего курса", - отмечают эксперты, резюмируя, что российская промышленность чаще связывает рост внутреннего спроса с укреплением курса, чем с его ослаблением.