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Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале снизился до 59,5% - лучше прогноза


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале снизился до 59,5% с январского уровня в 59,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 58,9%.

Индекс занятости в секторе услуг в феврале снизился до 55% с 61,6% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM является крупнейшей в мире ассоциацией специалистов по поставкам — его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

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