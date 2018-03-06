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Правительство выделило 3,5 млрд рублей на развитие сельской медицины‍


Компании / Экономика / Потребительский рынок

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российское правительство выделило из резервного фонда правительства порядка 3,5 млрд рублей на приобретение медицинского оборудования для больниц в сельской местности, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что деньги будут предоставлены министерству здравоохранения из резервного фонда кабинета министров.

Из 3,5 млрд рублей, выделенных для сельской местности, 1,23 млрд рублей будут направлены в бюджеты регионов (субъектов РФ) на покупку модульных конструкций врачебных амбулаторий, а также для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах, численность жителей которых не превышает 2 тысяч человек.

Еще 2,2 млрд рублей получат субъекты РФ на приобретение передвижных медицинских комплексов в населенных пунктах, где живет менее 100 человек.

"Принятые решения направлены на расширение сети сельских медицинских учреждений и повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности", - поясняется в сообщении кабмина.

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