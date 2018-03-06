Минфин создал методику оценки эффективности налоговых льгот‍

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. В конце прошлого 2017 года министерство финансов РФ предложило субъектам федерации разделить все налоговые льготы на финансовые, социальные и стимулирующие, а также составить реестр этих льгот и оценить их эффективность по разработанной Минфином методике. Об этом со ссылкой на двух чиновников федерального уровня пишет газета "Ведомости.

Как рассказал изданию представитель финансового ведомства, методика оценки льгот ранее уже обсуждалась на правкомиссии по развитию регионов России, основные положения и подходы документа были поддержаны.

Представитель курирующего политику регионов вице-премьера Дмитрия Козака отказался комментировать методику Минфина.

Так, финансовое ведомство хочет признавать неэффективной льготу, которая не отвечает целям государственных программ либо другим задачам политики государства, а также имеет высокие издержки на администрирование. По мнению ведомства, такие льготы являются нерезультативными и могут быть заменены, например, на предоставление субсидий или государственных гарантий.

Еще один показатель неэффективности льготы - если в течение пяти лет (либо с момента ее введения) допдоходы, полученные от компании, которая пользуется данной льготой, не превысили потери бюджета от ее введения.

Отмечается, что субъекты не обязаны отказываться от неэффективных льгот, но Минфин предлагает не учитывать их при определении налогового потенциала региона для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.