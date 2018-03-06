Глава ЦБ Японии Курода: Не будем сворачивать смягчение до достижения инфляцией 2%

ТОКИО, 6 мар - ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода во вторник вновь занял осторожную позицию, пообещав продолжать масштабную программу смягчения до достижения инфляцией уровня 2% и отказавшись раскрывать детали стратегии выхода из этой программы, сообщает Dow Jones.

"Немыслимо заканчивать или сокращать смягчение, пока не достигнут целевой уровень инфляции", - заявил Курода в парламенте, который собрался, чтобы назначить его главой Банка Японии еще на пять лет.

На предыдущей неделе Курода взбудоражил рынки, впервые назвав временные рамки сворачивания сверхмягкой денежно-кредитной политики центрального банка. По его словам, Банк Японии начнет обсуждать тему выхода в финансовом 2019 году. Комментарии Куроды спровоцировали резкий рост японской иены и доходности 10-летних государственных облигаций.

Во вторник Курода заявил, что при сворачивании смягчения Банк Японии, вероятно, столкнется с двумя проблемами: как повышать процентные ставки и что делать с раздувшимся балансом центрального банка. Одним из вариантов сворачивания мягкой политики является повышение ставки по депозитам, но любое повышение ставки должно быть только постепенным, чтобы избегать потрясений для экономики и рынков.

Больше Курода не стал ничего говорить, отметив, что неуместно говорить о деталях, пока инфляция по-прежнему далека от целевого уровня 2%. По состоянию на январь базовая инфляция потребительских цен составила всего 0,9%.

Согласно консенсус-прогнозу руководителей центрального банка, инфляция достигнет 2% примерно в финансовом году, который начнется в апреле 2019 года, отметил Курода, но добавил, что существуют некоторые понижательные риски и неопределенность инфляционных перспектив.

По его словам, центральный банк обсудит и представит детали стратегии выхода, когда инфляция приблизится к своему целевому уровню.