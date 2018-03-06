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Численность официально безработных россиян выросла за неделю в 60 регионах


Экономика

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Численность официально зарегистрированных безработных граждан РФ за неделю увеличилась на 0,3% и на 28 февраля составила чуть больше 803 тысяч человек, рост численности безработных отмечен в 60 регионах, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 21 по 28 февраля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,3 % и составила 803 060 человек. Годом ранее этот показатель составлял 929 380 человек", - говорится в сообщении.

За неделю снижение численности безработных произошло в 14 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Ивановской, Московской, Липецкой, Тверской областях, Кабардино-Балкарии, Чувашии.

Кроме того, в 60 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост - в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай, Хакасия, Калмыкия, Марий Эл, Сахалинской, Псковской, Орловской областях.

Не изменилась численность безработных в Еврейской автономной области, республиках Тыва, Мордовия, Ингушетия, городе Санкт–Петербург.

В Минтруде сообщили, что по состоянию на 28 февраля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 125 082 человека. Также на 21 февраля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц, рассказали в министерстве.

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