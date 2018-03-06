Доля убыточных организаций в РФ в 2017 году выросла незначительно - на 0,3 п.п.

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом на 0,3 процентного пункта и составила 26,3%, сообщил Росстат во вторник.

В 2017 году, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил плюс 10,32 триллиона рублей (34,8 тысячи организаций получили прибыль в размере 12,276 триллиона рублей, 12,4 тысячи организаций имели убыток на сумму 1,956 триллиона рублей). В 2016 году сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял плюс 11,285 триллиона рублей.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых в 2017 году составила 27,5% (против 29,2% годом ранее), в обрабатывающих производствах - 23,8% (против 22,8%). В строительстве убыточными оказались 24,9% (против 24,1% годом ранее).

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов в 2017 году понесли убытки 19% компаний против 17,9% годом ранее; в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве - 18,9% против 17,2% годом ранее.