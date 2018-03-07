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Кабмин утвердил план по развитию биотехнологий‍


Экономика

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российский кабинет министров утвердил план по развитию биотехнологий и генной инженерии сроком действия до 2020 года. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабмина.

В сопроводительной справке к распоряжению поясняется, что план был принят с целью развития внутреннего спроса, производства и экспорта биотехнологической продукции, а также на формирование институциональных условий для модернизации промышленной технической базы за счет массового внедрения в производство методов и продуктов биотехнологий.

"Планируется дальнейшее развитие производственного потенциала и кооперации в сфере биомедицины и биофармацевтики, сельскохозяйственных и промышленных биотехнологий, биоэнергетики, лесных и экологических биотехнологий, генной инженерии", - отмечается в справке.

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