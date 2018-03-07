Путин: Зарубежные покупки компаний РФ не должны мешать импортозамещению

САМАРА, 7 мар - ПРАЙМ. Неверно ограничивать российские предприятия в покупках на внешних рынках, но эти приобретения не должны использоваться для ухода от обязательств импортозамещения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Думаю, что было бы неверно, если бы мы начали ограничивать наши предприятия, компании, с выходом на внешние рынки", - сказал Путин на встрече с женщинами-предпринимателями.

"Если они (предприятия) что-то приобретают за границей, какие-то предприятия, какие-то исследовательские центры, такое тоже бывает, то в общем и целом это неплохо, это даже хорошо, но при условии, что потом часть компетенций оттуда переносится на территорию Российской Федерации", - сказал Путин.

"В принципе, когда они это делают, они нам говорят о том, что в конечном итоге они хотят перенести (в РФ) производство, технологии. Но если это делается как инструмент ухода от обязательств перед государством заниматься импортозамещением, то это неправильно", - добавил глава государства.

Вообще, по словам Путина, импортозамещение в России - временное явление, временный инструмент для настройки текущей ситуации.

"Сама по себе идея импортозамещения не является универсальной и не является тем, к чему мы должны стремиться в конечном итоге, ведь импортозамещение не должно подрывать конкуренцию. Это чрезвычайно важная вещь. Мы все должны понять, и все это импортозамещение - это временное явление. Я хочу, чтобы вы все это поняли ... Это такой временный инструмент настройки текущей ситуации", - сказал Путин на встрече с женщинами-предпринимателями.

"Мы должны нацеливаться на то, чтобы производить такую продукцию, такого качества и такую доступную по цене, чтобы она была конкурентоспособной не на нашем, а на мировом рынке. А если мы постоянно будем что-то "чикать" там, то мы никогда этого результата конечного не добьёмся", - добавил президент.

По его словам, импортозамещение прежде всего связано с обеспечением безопасности страны, к примеру, в сфере оборонной промышленности. Путин привёл в пример, что РФ стала производить морские двигатели, двигатели для вертолетов, и это делается вынужденно.

"Мы делаем, потому что это вынужденно. В некоторых случаях мы это делали, и делаем, и продолжаем для того, чтобы поддержать отечественного производителя в сложных экономических условиях, особенно (условиях) нарушения и искажения конкуренции со стороны наших партнеров, когда они вводят различные санкции, политически якобы мотивированные, но в основе которых лежит стремление получить преимущество", - добавил он.