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Число долларовых мультимиллионеров в РФ за год выросло на четверть‍


Экономика

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Число россиян с состоянием свыше $5 млн выросло за прошлый 2017 год на 22% - до 38,1 тысячи человек, сообщается в в ежегодном докладе консалтинговой компании Knight Frank о распределении благосостояния населения по всему миру – World Wealth Report 2018.

По показателю годового прироста миллионеров в стране Российская Федерация за год обошла Тайвань, Южную Корею и Бразилию.

В то же время число россиян с капиталом свыше $50 млн составило 2 620 человек, это 2% от общего их числа по всему миру.

Российским мультимиллионерам в общей сложности принадлежит $1,2 трлн, это составляет 73,5% ВВП России за 2017 год.

Число россиян с состоянием более $500 млн выросло за прошлый год на 22% - до 220 человек. По числу людей с состоянием свыше $0,5 млрд Россия вошла в первую десятку стран мира; больше всего богачей являются гражданами США (1 830 человек), материковом Китае (490человек) и Германии (430).

"58% ультра-богатых людей России и стран СНГ имеют второй паспорт или двойное гражданство, 45% рассматривают возможность постоянного проживания в другой стране", - отмечается в исследовании.

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