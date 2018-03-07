Занятость в частном секторе США в феврале выросла лучше прогноза

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 235 тысяч по сравнению с показателем января, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 195 тысяч. Показатель предыдущего месяца был пересмотрен до 244 тысяч с сообщавшихся ранее 234 тысяч.

В сфере малого бизнеса число рабочих мест выросло на 68 тысяч. Средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 97 тысяч мест. Крупные компании создали за отчетный месяц 70 тысяч новых рабочих мест.

Число занятых в частных строительных компаниях в феврале выросло на 21 тысячу, а в производственном секторе - на 14 тысяч.