Российская промзона будет создана на Суэцком канале

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Правительство Египта одобрило создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала.

Как сообщает телеканал Al Ahram, общий объем инвестиций в промышленную зону составит $7 млрд.

Территориально данная зона будет располагаться к востоку от города Порт-Саид.

Россия и Египет подписали протокол о создании промзоны в феврале 2016 года. Свое участие в проекте подтвердили около 15 российских компаний.

Начало строительства производственных помещений в российской промзоне начнется в июне 2018 года, предполагается, что сама зона, площадь которой составит 2 тыс. га, заработает в декабре текущего года.