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В России вырос спрос на микрокредиты


Экономика

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Более 8 млн заёмщиков воспользовались услугами микрофинансовых организаций России по итогам 2017 года. По сравнению с предыдущим годом это больше, чем на более 62,4%, сообщили ИА REGNUM в Главном управлении Банка России по ЦФО.

По мнению заместителя начальника управления надзора за рынком микрофинансирования ГУ Банка России по ЦФО Эдуарда Сафаряна, причиной столь ажиотажного прироста является спрос на финансирование со стороны малого и среднего бизнеса, а также рост спроса на потребительские микрозаймы.

"Чаще всего люди берут такие займы на покупку нового телефона, бытовой техники или иные предметы не первой необходимости, — сказал Сафарян. — Кстати в структуре совокупного портфеля микрозаймов потребительские займы занимают около 58%, займы малому и среднему бизнесу — 20%, практически столько же занимают так называемые "займы до зарплаты" (22%). Средний размер займа физических лиц в 2017 году составлял 9,5 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — 604 тыс. рублей, юридических лиц — 750 тыс. рублей".

Ключевым событие 2017 года для микрофинансовых организаций стало их разделение на микрокредитные и микрофинансовые компании. Получить статус микрофинансовой могут компании, имеющие уставные капитал не менее 70 млн рублей, что позволяет им выдавать онлайн-займы и привлекать средства населения. Компании, которым не хватает ресурсов, переходят в ранг микрокредитные. На территории Калужской области действуют 8 микрокредитных компаний. Разделение микрофинансовых организаций на компании двух типов позволило расчистить рынок от большинства неблагонадежных компаний, нарушающих права потребителей.

Говоря о роли кредитных потребительских кооперативов в жизни населения, Эдуард Сафарян отметил, в целом по России количество кооперативов немногим больше общего числа микрофинансовых. 

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