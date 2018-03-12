Силуанов: Минфин представит в ближайшие месяцы предложения по настройке налоговой системы

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минфин России в ближайшее время представит предложения по настройке налоговой системы России, которые позволят перенести часть нагрузки на бизнес с прямых на косвенные налоги, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

Силуанов напомнил, что президент России в своем послании Федеральному Собранию говорил о том, что налоговая система должна быть предсказуемой и стабильной в ближайшие шесть лет, она должна, с одной стороны, стимулировать рост, а с другой - пополнять бюджетную систему.

"Как решить эти две важные задачи? Я и раньше высказывался в необходимости совершенствования налоговой системы с точки зрения упора на те налоги, которые проще собираются и легче для бизнеса, и сокращения тех налогов, которые наиболее затратны, тяжелы для бизнеса. И это позволит сделать более белой нашу экономику и, соответственно, больше собрать доходов в бюджетную систему. Мы как раз в этом направлении и работаем в правительстве", - сказал Силуанов в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

Он привел в пример ситуацию с налогом на движимое имущество, в отношении которого с 1 января 2018 года истек мораторий. Теперь каждый субъект РФ может издать собственный закон и ввести на своей территории льготную ставку этого налога - вплоть до нуля. Если регионального закона нет - юридическим лицам в соответствующем регионе придется платить налог по ставке 1,1% от стоимости имущества, а в 2019 году предельная ставка увеличится вдвое - до 2,2%.

По словам главы Минфина, данный налог обременителен для бизнеса. "Надо его оставлять или нет? Или мы можем его заменить на более легкий для бизнеса, косвенное налогообложение. Здесь мы как раз за такое решение по настройке налоговой системы. Такие предложения у нас буквально в ближайшие месяцы будут подготовлены и представлены в правительстве для обсуждения", - добавил глава Минфина.