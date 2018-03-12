Потери компаний из ЕС и Британии от Brexit могут составить 58 млрд фунтов в год

ЛОНДОН, 12 мар - ПРАЙМ. Финансовые затраты британских и европейских компаний в случае недостижения торговой сделки по Brexit могут составить около 58 миллиардов фунтов в год, подсчитала консалтинговая компания Oliver Wyman и юридическая фирма Clifford Chance.

По оценке компаний, прямые затраты бизнеса от введения тарифов между Великобританией и ЕС по стандартам ВТО составят около 27 миллиардов фунтов для британских компаний и порядка 31 миллиарда фунтов – для компаний из Евросоюза.

При этом около 70% всех расходов в Британии будут распределены между пятью секторами: финансовым, автомобильным, сельскохозяйственным и продуктовым, сектором потребительских товаров, а также химическим.

По оценке авторов доклада, наибольший ущерб могут понести финансовые компании, так как они утратят доступ к своим клиентам в 27 странах ЕС.

Компании ЕС в большей степени приспособлены к возможным негативным последствиям Brexit, так как они экспортируют преимущественно товары, а не услуги. Больше всего в ЕС могут пострадать компании из автомобилестроительного и химического сектора, аграрии и компании розничного сектора.

Однако страны смогут сэкономить, если Брюссель и Лондон заключат новое таможенное соглашение, имеющее общие черты с действующими правилами Таможенного союза ЕС, отмечается в отчете. В таком случае Великобритания сэкономит около 17 миллиардов фунтов своих прямых расходов из-за Brexit, а ЕС – 14 миллиардов фунтов.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.