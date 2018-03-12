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Европарламент в среду определит свою позицию по долгосрочному бюджету ЕС


Мировая экономика / Экономика

 

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Европарламент (ЕП) в ходе пленарной сессии проголосует по своей позиции по многолетнему финансовому плану Евросоюза в среду, 14 марта, говорится в сообщении ЕП.

"Депутаты 14 марта проголосуют по официальной переговорной позиции Европарламента относительно следующего долгосрочного бюджета Евросоюза, который начнет действовать с 2021 года", - говорится в релизе.

Еврокомиссия должна представить свои предложения по этому финплану не позднее начала мая. Затем должны начаться консультации Совета стран Евросоюза и Европарламента относительно этого документа.

Евросоюз регулярно принимает многолетние финансовые планы (MFF), с учетом которых затем составляются ежегодные бюджеты ЕС. Эти бюджеты в большей степени состоят из взносов стран-членов Евросоюза. Нынешний семилетний финплан покрывает период с 2014 по 2020 годы. Соответственно, следующий MFF должен быть рассчитан на период с 2021 по 2027 годы, его разработка ведется в настоящее время. Этот финплан, как предполагает сейчас процесс Brexit, будет рассчитываться уже без учета немаловажных взносов в бюджет ЕС со стороны Великобритании.

В настоящее время в Евросоюзе идет обсуждение реформы MFF. Размер нынешнего финплана на семь лет составляет порядка 1 триллиона евро, а однолетних бюджетов союза — порядка 150 миллиардов евро.

 

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