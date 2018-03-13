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Минфин закладывает равновесную цену нефти для бюджета РФ в 2019 году в $40


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Равновесная цена нефти для бюджета РФ в 2018 году составляет около 60 долларов за баррель, к 2019 году Минфин планирует снизить ее до 40 долларов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы сейчас имеем равновесную цену на нефть для бюджета около 60 долларов за баррель, себе ставим задачу к 2019 году достичь сбалансированности бюджета на первичном уровне при цене на нефть в 40 долларов за баррель", - сказал Силуанов, выступая с лекцией в Томском государственном университете.

EIA понизило прогноз средней цены нефти Brent в 2018 г до $62,13 за баррель >>

Он отметил, что даже если цены на нефть, которые сегодня находятся на уровне около 60 долларов за баррель, снизятся до 40 долларов, то "мы этого не почувствуем, просто будем меньше откладывать ресурсы в резервы".

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