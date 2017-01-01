Минфин: Прогноз по росту ВВП Великобритании в 2017/18 фингоду повышен

ЛОНДОН, 13 мар - ПРАЙМ. Прогноз по росту ВВП Великобритании в 2017-2018 финансовом году повышен до 1,5% с ранее ожидавшихся 1,4%, заявил во вторник министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд, представляя в парламенте весенний доклад по бюджету.

Министр привел данные Бюро по бюджетной ответственности (OBR) — независимого органа, прогнозы которого министерство использует при прогнозировании бюджета страны.

При этом прогноз по росту ВВП на 2019-2020 финансовый год остался неизменным - на уровне 1,3%. В 2021 и 2022 годах OBR ожидает рост британской экономики на уровне 1,4% и 1,5% соответственно.