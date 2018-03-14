Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Ангела Меркель в четвертый раз избрана бундестагом Германии на пост главы правительства страны. Об этом сообщил глава федерального собрания Вольфганг Шойбле

"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", — отметил Шойбле.

Напомним, что ранее кандидатуру Меркель выдвинул президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер для переизбрания на пост канцлера страны. Результаты тайного голосования были встречены депутатами бундестага долгими и продолжительными аплодисментами.