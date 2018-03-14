МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ вторую неделю подряд остается на уровне 0,1%, с начала года по 12 марта потребительские цены выросли на 0,6%, сообщает Росстат в среду.

Инфляция вернулась на уровень 0,1% на прошлой неделе. До этого, в период с 20 по 26 февраля, она была на нулевом уровне, а прежде три недели оставалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 1,1%, пшено — на 0,5%, сосиски, сардельки — на 0,3%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,7%, свинина, куры, подсолнечное масло — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на картофель, белокочанную капусту, морковь — 2,6-3,7%. В то же время огурцы стали дешевле на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.