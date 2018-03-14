ЦБ: Трендовая инфляция в РФ в феврале замедлилась до 5,2%

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в феврале замедлилась до 5,2% с 5,3% в январе, сообщает Банк России.

"Оценка годовых темпов трендовой инфляции в феврале 2018 года снизилась до уровня 5,2% с 5,3% в январе", - говорится в материалах регулятора.

Как отмечает ЦБ, несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, ее текущая оценка все еще представляется повышенной из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению.

Среднесрочные риски превышения инфляцией уровня 4% по-прежнему преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз, добавляет регулятор.