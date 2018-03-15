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Кудрин не прокомментировал возможное возвращение во власть


Экономика

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Бывший министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин не прокомментировал свое возможное возвращение во власть, хотя заявил о готовности помогать новому кабинету правительства, если он не будет останавливаться на полумерах. Об этом он рассказал на форуме "Россия - страна возможностей" в четверг.

Один из участников форума спросил, готов ли экс-глава Минфина вернуться во власть. "Я традиционно не комментирую этот вопрос", - ответил Кудрин и добавил, что "по просьбе президента Центр стратегических разработок готовил предложения и представили президенту, обсудили с ним. Сейчас готовятся какие-то решения на основе этих предложений".

Экономист пояснил также, что готов "помогать при условии, если мы будем не успокаиваться на полумерах, потому что вызовы очень большие".

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