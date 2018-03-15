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Россельхознадзор усилит контроль за белорусским молоком для детского питания


Компании / Экономика / Потребительский рынок / Пищевая промышленность / Розничная торговля

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор усилит контроль за молоком, которое поступает из Белоруссии и предназначается для производства детского питания. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

"Мы серьезно обеспокоены ситуацией, связанной с безопасностью питьевого молока, предназначенного для питания детей, поступающего из Республики Беларусь", - заявила она.

По словам представителя Россельхознадзора, речь идет о случаях выявления "Брянской межобластной ветеринарной лабораторией" остаточного количества антибактериальных препаратов группы сульфаниламидов в образцах пастеризованного питьевого молока, которое предназначено для питания детей дошкольного и школьного возрастов. Отмечается, что данная продукция была произведена "Несвижским заводом детского питания" и продавалась под торговой маркой "Сарафаново".

Мелано пояснила также, что Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям ранее неоднократно информировало о системности данной проблемы выявления остатков антибактериальных препаратов в молочной продукции, поступающей из Белоруссии.

"Государственная ветеринарная служба Республики Беларусь в данной ситуации была обязана усилить контроль за качеством и безопасностью выпускаемой продукции", - особо подчеркнула она и напомнила, что "продукция, предназначенная для питания детей, имеет более жесткие требования".

Напомним, что Россельхознадзор с 9 марта ввел временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции "Несвижского завода детского питания", однако пробы его продукции были отобраны еще до введения ограничений на это предприятие.

"В этой связи Россельхознадзор усилит контроль за поступающей из Белоруссии продукцией, предназначенной для детского питания", - подытожила Мелано.

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