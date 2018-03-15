Трамп: Журналист Кудлоу станет новым экономическим советником

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter сообщил о том, что на должность своего экономического советника вместо Гэри Кона назначил экономического аналитика и журналиста Лоуренса Кудлоу.

Ранее Кон заявил о своем уходе с должности экономического советника президента США.

"Ларри Кудлоу будет моим главным экономическим советником в качестве директора Национального экономического совета. У нашей страны будет много лет великого экономического и финансового успеха, с низкими налогами, неповторимыми инновациями, честной торговлей и постоянно растущей лидирующей рабочей силой!" - написал Трамп.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что на должность экономического советника помимо Кудлоу рассматривался советник Белого дома Питер Наварро, однако впоследствии Наварро заявил, что кандидатом на этот пост не является.

Гэри Кон ушел с занимаемой должности на фоне решения президента ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в страну. Это решение не было поддержано торговыми партнерами США, а также не получило одобрения некоторых однопартийцев главы государства.

Кон - второй чиновник администрации президента США, который заявил об уходе со поста. Ранее давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс, также покинула свой пост. В общей сложности с момента инаугурации Трампа в январе 2017 года его команду покинули более 10 человек.