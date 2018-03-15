Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,9 млрд

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,6% и по состоянию на 9 марта составили 455,2 миллиарда долларов против 452,3 миллиарда долларов на 2 марта, сообщил Банк России.

"Объем международных резервов за неделю увеличился на 2,9 миллиарда долларов США, или на 0,6%, главным образом под воздействием положительной переоценки и на 9 марта составил 455,2 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.