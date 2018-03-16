Путин поручил кабмину и ЦБ до 15 июля утвердить план по ускорению темпов роста инвестиций





МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение кабинету министров совместно с Банком России в срок до 15 июля утвердить план действий по ускорению роста инвестиций, а также повышению их доли в внутреннем валовом продукте (ВВП) до 25%. Об этмо сообщается на сайте адиминистрации президента.

Как следует из перечня поручений по реализации послания президента РФ Федеральному собранию, "правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте. Срок – 15 июля 2018 года".

За исполнение поручения ответственными назначены глава правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Ценробанка Эльвира Набиуллина.