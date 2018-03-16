Новый ориентир доходности допвыпуска евробондов "Россия-2047" - 5,25-5,375%

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Минфин России снизил ориентир доходности по дополнительному выпуску евробондов с погашением в 2047 году до 5,25-5,375%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности доразмещаемого выпуска составлял около 5,5%. Ориентир доходности по новому выпуску еврооблигаций в долларах с погашением в 2029 году остается прежним - около 4,75%. Спрос на бумаги двух выпусков составляет около 4,5 миллиарда долларов.

Привлеченные средства будут использованы на общие цели правительства, а также на финансирование выкупа евробондов "Россия-2030".

Минфин с 7 по 15 марта через "ВТБ Капитал" собирал заявки на обмен суверенных еврооблигаций с погашением в 2030 году. Министерство изначально планировало обменять бумаги на евробонды дополнительных выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах или на облигации новых выпусков, размещаемых в целях обмена.

Цена обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не должна была превышать 113,5% от номинальной стоимости с учетом амортизации. Удовлетворение заявок на выкуп обмениваемых облигаций планируется 16 марта по единой цене, определяемой по согласованию с Минфином по итогам анализа книги заявок на выкуп. Также 16 марта будут определены цены размещаемых облигаций. Расчеты по обмену облигаций состоятся 21 марта.

Минфин РФ в 2018 году планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда. Аналогичная программа внешних займов РФ была реализована и в прошлом году. Однако в текущем году, в отличие от предыдущих, к участию в размещении евробондов РФ будут допущены российские инвесторы.