Держатели евробондов "Россия-2030" предъявили к обмену бумаги на $7,659 млрд

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Держатели суверенных еврооблигаций России с погашением в 2030 году предъявили к обмену бумаги на 7,659 миллиарда долларов по номиналу, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Из них министерство приняло заявки на 5,79 миллиарда долларов по номинальной стоимости. Ценные бумаги номиналом 1 тысяча долларов будут выкуплены по цене 536 долларов за штуку.

Минфин с 7 по 15 марта через "ВТБ Капитал" собирал заявки на обмен суверенных еврооблигаций с погашением в 2030 году. Министерство изначально планировало обменять бумаги на евробонды дополнительных выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах или на облигации новых выпусков, размещаемых в целях обмена.

Цена обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не должна была превышать 113,5% номинальной стоимости с учетом амортизации. Удовлетворение заявок на выкуп обмениваемых облигаций планируется 16 марта по единой цене, определяемой по согласованию с Минфином по итогам анализа книги заявок на выкуп. Также 16 марта будут определены цены размещаемых облигаций. Расчеты по обмену облигаций состоятся 21 марта.

Минфин РФ в 2018 году планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда долларов. Аналогичная программа внешних займов РФ была реализована и в прошлом году. Однако в текущем году, в отличие от предыдущих, к участию в размещении евробондов РФ будут допущены российские инвесторы.