Минфин РФ определил финальные ориентиры доходности размещаемых евробондов

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Минфин России установил финальный ориентир доходности новых 11-летних суверенных еврооблигаций в долларах на уровне 4,625% и дополнительного выпуска бондов "Россия-2047" в диапазоне 5,2-5,3%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Общий спрос на бумаги двух выпусков составляет около 7,2 миллиарда долларов.

В ходе сбора заявок ранее в пятницу ориентир доходности по новому выпуску был снижен до 4,625-4,75% с первоначального уровня около 4,75%, по допвыпуску евробондов "Россия-2047" - до 5,25-5,375% с около 5,5%.

Привлеченные средства будут использованы на общие цели правительства, а также на финансирование выкупа евробондов "Россия-2030", держатели которых предъявили к обмену бумаги на 7,659 миллиарда долларов по номиналу. Из них Минфин принял заявки на 5,79 миллиарда долларов по номинальной стоимости. Ценные бумаги номиналом 1 тысяча долларов будут выкуплены по цене 536 долларов за штуку.