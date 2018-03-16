FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минфин РФ определил финальные ориентиры доходности размещаемых евробондов


Экономика

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Минфин России установил финальный ориентир доходности новых 11-летних суверенных еврооблигаций в долларах на уровне 4,625% и дополнительного выпуска бондов "Россия-2047" в диапазоне 5,2-5,3%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Общий спрос на бумаги двух выпусков составляет около 7,2 миллиарда долларов.

В ходе сбора заявок ранее в пятницу ориентир доходности по новому выпуску был снижен до 4,625-4,75% с первоначального уровня около 4,75%, по допвыпуску евробондов "Россия-2047" - до 5,25-5,375% с около 5,5%.

Привлеченные средства будут использованы на общие цели правительства, а также на финансирование выкупа евробондов "Россия-2030", держатели которых предъявили к обмену бумаги на 7,659 миллиарда долларов по номиналу. Из них Минфин принял заявки на 5,79 миллиарда долларов по номинальной стоимости. Ценные бумаги номиналом 1 тысяча долларов будут выкуплены по цене 536 долларов за штуку.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ