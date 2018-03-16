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Промпроизводство в США в феврале выросло на 1,1% - лучше прогноза


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Промышленное производство в США в феврале в месячном выражении выросло на 1,1%, следует из сообщения ФРС США. Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,3%.

Загрузка промышленных мощностей в феврале составила в США 78,1%, что является максимальным значением с января 2015 года. При этом показатель остается на 1,7% ниже долгосрочного среднего уровня. Индикатор также оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 77,7%.

Индекс промышленного производства США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель является одним из ключевых для экономики и отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.

 

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