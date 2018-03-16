Fitch: Рынок страхования в РФ без учета "жизни" может в 2018 г вернуться к слабому росту

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Российский страховой рынок без учета сегмента страхования жизни может после прошлогоднего сокращения вернуться к слабому росту в 2018 году, говорится в сообщении рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Fitch Ratings ожидает, что после сокращения на 2% в 2017 году и вялого роста на фоне экономического спада в 2015-2016 годах российский сектор страхования, иного, чем страхование жизни, вернется к слабому росту в 2018 году благодаря повышению потребления", - сообщило Fitch.

В сообщении рейтингового агентства также говорится, что, несмотря на более высокие темпы роста страхования жизни в 2008-2017 годах, рынок без учета "жизни" все же является более развитым, сформированным. "Структура рынка страхования, иного, чем страхование жизни, остается в целом без изменений, с достаточно полной структурой видов страхования", - отмечает Fitch.

По данным ЦБ РФ, страховой рынок России в 2017 году вырос в целом на 8,3%, до 1,279 триллиона рублей. Сегмент страхования жизни за отчетный период вырос на 53,7%, до 331,5 миллиарда рублей.