Численность официально безработных россиян возросла на 0,3% за неделю

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. За неделю численность официально зарегистрированных безработных граждан в России увеличилась на 0,3% и составила более 801,3 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

"С 7 по 14 марта 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,3% и составила 801 360 человек. Годом ранее этот показатель составлял 923 270 человек", - говорится в сообщении ведомства.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 26 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Чукотском автономном округе, Калмыкии, Ставропольском и Камчатском краях, Новгородской, Брянской и Тульской областях.

В 54 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Ямало-Ненецком и Еврейской автономных областях, Тыве, Хакасии, Якутии, Мордовии, Чувашии, Рязанской и Ульяновской областях, Хабаровском крае.

"По состоянию на 14 марта суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 114 453 человека", - отметили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что на 1 марта 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 марта 2017 года – 1,2 %).

На 14 марта 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц, добавили в Минтруде.