FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ПАСЕ приобрела финансовые трудности из-за отказа РФ платить взносы


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)  выпустила резолюцию, в которой признает наличие финансовых трудностей из-за отказа российской стороны платить часть своего взноса за 2018 год Постоянная комиссия ПАСЕ отмечает, что «бюджетные трудности Ассамблеи осложняются решениями, принятыми Комитетом министров, и отказом Российской Федерации выплатить первую треть своего взноса в соответствии с бюджетом 2018 года». «Бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 млн евро», — отмечается в документе. В резолюции говорится, что «бюджет ПАСЕ этого года заморожен на 9 процентов». В этом году дефицит составляет 1,5 миллиона евро.

В документе ПАСЕ выражает крайнюю степень не удовлетворения тем фактом, что «вынуждена производить столь массовые сокращения в своем бюджете, и без того, значительно ослабленном десятилетием ограничений».

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ