ПАСЕ приобрела финансовые трудности из-за отказа РФ платить взносы

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выпустила резолюцию, в которой признает наличие финансовых трудностей из-за отказа российской стороны платить часть своего взноса за 2018 год Постоянная комиссия ПАСЕ отмечает, что «бюджетные трудности Ассамблеи осложняются решениями, принятыми Комитетом министров, и отказом Российской Федерации выплатить первую треть своего взноса в соответствии с бюджетом 2018 года». «Бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 млн евро», — отмечается в документе. В резолюции говорится, что «бюджет ПАСЕ этого года заморожен на 9 процентов». В этом году дефицит составляет 1,5 миллиона евро.

В документе ПАСЕ выражает крайнюю степень не удовлетворения тем фактом, что «вынуждена производить столь массовые сокращения в своем бюджете, и без того, значительно ослабленном десятилетием ограничений».