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Минфин РФ отложил законопроект об отмене репатриации валютной выручки: кабмин поддержал ЦБ


Экономика

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало ЦБ по вопросу рисков от отмены репатриации валютной выручки, соответствующий законопроект пока не будет вноситься, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Есть разные позиции: позиция Центрального банка и наша. В правительстве было рассмотрение, была поддержана позиция Центрального банка", - сказал замглавы Минфина, напомнив, что позиция ЦБ заключалась в том, что отмена репатриации валютной выручки вызовет риски для платежного баланса РФ.

В связи с этим, по его словам, законопроект об отмене репатриации валютной выручки пока вноситься не будет. "Пока не будет", - ответил Моисеев на соответствующий вопрос.

Сейчас в России действует норма об обязательной репатриации валютной выручки — то есть экспортеры обязаны зачислять валюту, полученную в оплату поставленных товаров, на свои счета в российских банках. Если срок перечисления средств истек, а валюта на счета не поступила — экспортер считается нарушителем валютного законодательства и может быть привлечен к ответственности.

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