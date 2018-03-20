Кабмин выделил 20 млрд руб на повышение с 1 мая зарплат бюджетникам

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российский кабинет министров выделил из правительственного резервного фонда 20 млрд рублей на дотации субъектам РФ для повышения с 1 мая оплаты труда работников бюджетной сферы. Распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства.

"Минфину из резервного фонда правительства России выделяются ассигнования в размере 20 млрд рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11,163 тысячи рублей", - поясняется в сопроводительной справке.

Помимо этого документ утверждает распределение этих финансовых средств между бюджетами субъектов РФ.

Деньги предоставляются в рамках государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".

Из распоряжения следует, больше всего денег на повышение зарплат бюджетникам получат Красноярский край (более 1,06 млрд рублей), Алтайский край (900 млн рублей) и республика Башкортостан (790 млн рублей).