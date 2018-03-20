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S&P: Улучшение в экономике РФ поможет стабилизации банковского сектора


Компании / Экономика / Финансы / Банки

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Улучшение экономической ситуации в России будет способствовать стабилизации операционных условий для работы банковского сектора, говорится в прогнозе развития сектора международного рейтингового агентства S&P.

"Улучшение экономической ситуации должно способствовать стабилизации финансовых профилей российских банков, и их кредитоспособность в целом останется стабильной", - говорится в прогнозе.

При этом эксперты агентства полагают, что стабилизации операционных условий будет недостаточно для значительного роста кредитования в 2018 году. В текущих условиях банкам предстоит адаптироваться к низким процентным ставкам. "Снижение процентных ставок может как способствовать восстановлению кредитования, так и побудить клиентов к поиску других возможностей сбережения средств и привести к замедлению роста депозитов", - пишут они.

По прогнозу S&P, рост активов сектора в 2018 году составит 7-10%. Такое мнение обусловлено прогнозом по ценам на нефть в среднем около 60 долларов за баррель в 2018 году и 55 долларов в 2019 году, а также ожидаемыми темпами роста ВВП на 1,8% в этом году.

Снижение процентных ставок может обусловить небольшое повышение кредитов в корпоративном секторе, что позволит банкам увеличить портфели корпоративных кредитов. По мнению S&P, объем кредитов компаниям может увеличиться примерно на 4-6%.

Прогноз агентства в кредитовании физлиц выглядит более позитивно, рост потребительского спроса в 2017 году подтолкнул банки к более агрессивному принятию рисков в сегменте потребкредитования. Эксперты ожидают, что в 2018 году рост розничного кредитования может составить порядка 13-15%, а уровень реальных располагаемых доходов населения будет постепенно повышаться вследствие относительно низких темпов инфляции.

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