Цены промпроизводителей РФ в феврале ускорили рост до 1%

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в феврале ускорили рост до 1% после 0,1% в январе, сообщает Росстат.

В течение прошедшего 2017 года цены промпроизводителей показывали неравномерную динамику. В январе-феврале они росли, в марте-июле — снижались. Затем, после пяти месяцев спада, цены вновь перешли к росту. При этом в среднем за 2017 год цены промпроизводителей выросли на 7,6%.

С 1 января прошлого года Росстат перешел на новую версию Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2). В связи с этим введена новая классификация индексов цен промпроизводителей — "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений".