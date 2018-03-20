Минфин РФ рассматривает возможность размещения бондов в евро и юанях в 2018 г

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ рассматривает возможность в текущем году разместить евробонды в евро и юанях, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах встречи глав Минфинов и Центробанков G20.

"По нынешним временам большой разницы нет. Мы давно не выходили в евро, может, в евро выйдем", - ответил Сторчак на вопрос о валюте, в которой может быть номинирован новый выпуск евробондов.

Единственный выпуск евробондов, номинированных в евро, Минфин России разместил в 2013 году на 750 миллионов евро на семь лет.

Также, по словам замминистра, Минфин не отказывается и от планов по размещению юаневых евробондов. "Министр сказал, что все возможно. Посмотрим", - сказал Сторчак.

Евробонды в юанях Россия пока не размещала, но уже не первый год Минфин заявляет о планах разместить на внутреннем рынке такие бумаги на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов. Бумаги планируется предлагать исключительно китайским инвесторам.

В текущем году Минфин РФ уже вышел на внешние рынки, разместив 16 марта в рамках обмена старых облигаций новые 11-летние суверенные еврооблигации "Россия-2029" в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%, сообщало министерство. Глава министерства Антон Силуанов не исключал, что Минфин РФ может в этом году еще раз разместить евробонды, в том числе в других валютах.

Замминистра финансов Владимир Колычев во вторник сообщил журналистам, что ведомство не планирует в марте размещать новый выпуск евробондов, но может сделать это в течение года, хотя сроки нового размещения в Минфине пока не обсуждались. Он напомнил, что в этом году ведомство может разместить евробонды еще на 3 миллиарда долларов.