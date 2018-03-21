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Пенсии ветеранов ВОВ в 2018 г вырастут на 1,2 тыс руб


Пенсионная реформа / Экономика

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В России пенсии ветеранов Великой отечественной войны (ВОВ) в текущем 2018 году вырастут на 1,2 тысячи рублей. Об этом говорится в материалах, подготовленных к заседанию правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Из документов следует, что в 2016 году в стране средний размер пенсии ветеранов ВОВ составляла 38,7 тысячи рублей, в прошлом 2017 - 40,3 тысячи рублей, а в текущем году эта выплата в среднем составит 41,5 тысячи рублей.

Отмечается, что пенсии инвалидов ВОВ в этом году также вырастут. Если в 2016 году их размер в среднем составлял по стране 35,2 тысячи рублей, в прошлом году - 35,8 тысячи рублей, то в текущем достигнет 36,8 тысячи рублей.

Помимо этого в материалах к заседанию правления ПФР поясняется, что численность ветеранов ВОВ вследствие естественных причин ежегодно сокращается примерно на 20 тысяч человек.

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