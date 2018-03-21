Росстат: Инфляция в РФ третью неделю подряд остается на уровне 0,1%

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Инфляция в РФ третью неделю подряд остается на уровне 0,1%, с начала года по 19 марта потребительские цены выросли на 0,7%, сообщает Росстат в среду.

Инфляция вернулась на уровень 0,1% в период с 27 февраля по 5 марта. До этого, в период с 20 по 26 февраля, она была на нулевом уровне, а прежде три недели оставалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 1,4%, на пшено – на 0,8%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,6%; свинина, куры, шоколадные конфеты – на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе картофель, белокочанная капуста, морковь подорожали на 2,8-3,9%, лук и яблоки – на 1,3%. В то же время огурцы стали дешевле на 4,4%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.