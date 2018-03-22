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Индекс делового климата IFO в Германии в марте упал до 114,7 пункта, как и ожидалось


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в марте упал до 114,7 пункта с показателя февраля в 115,4 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Таким образом, индекс делового климата в Германии показал минимум за 11 месяцев - с апреля 2017 года, когда индикатор был зафиксирован на уровне 113,3 пункта.

Индекс текущей экономической ситуации в Германии в марте снизился до 125,9 пункта с пересмотренного показателя февраля в 126,4 пункта. Первоначальный показатель прошлого месяца составлял 126,3 пункта. Эксперты ждали снижения показателя в марте до 125,7 пункта.

Индекс экономических ожиданий в Германии в марте снизился до 104,4 пункта с индикатора февраля в 105,4 пункта. Показатель совпал с прогнозами экспертов.

"Удовлетворенность компаний текущей ситуацией несколько ухудшилась ... угроза протекционизма ослабляет экономические настроения в Германии", - приводятся в сообщении слова президента IFO Клеменса Фюста (Clemens Fuest).

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