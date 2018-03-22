США отложат введение пошлин для ряда стран на время переговоров

ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Новые пошлины США на сталь и алюминий, которые вступают в действие с 23 марта, не будут применены к Европе, Австралии, Аргентине, Бразилии и Южной Корее на время переговоров с ними, заявил в четверг торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер в комитете по финансовым вопросам сената США.

"Есть страны, с которыми мы ведем переговоры… президент решил поставить на паузу введение пошлин в отношении этих стран. Это Европа, Австралия, Аргентина, Бразилия и (Южная) Корея", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп в марте подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Вашингтон допустил исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, если те убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности". Решение Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США из-за возможности торговой войны.