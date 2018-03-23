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Годовая инфляция в Японии в феврале составила 1,5%, как и ожидалось


Мировая экономика / Экономика / Рынки

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в феврале в годовом исчислении выросли на 1,5%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Индикатор совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В месячном выражении потребительские цены в отчетном месяце выросли на 0,1%. Месяцем ранее, в январе, в Японии была зафиксирована инфляция в годовом выражении на уровне 1,4%, а в месячном - 0,4%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в феврале выросли на 1% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, как и прогнозировали аналитики. По сравнению с предыдущим месяцем базовые потребительские цены в феврале выросли на 0,1%.

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