Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Российский журнал Forbes составил рейтинг 10 миллиардеров с наибольшими доходами в стране.

Журнал отмечает, что, в отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов РФ, в этом списке учитываются только "живые" деньги, которые были получены от продажи активов либо в виде дивидендов.

Первое место у бизнесмена Кирилла Шамалова, он получил $2,3 млрд в виде дивидендов и от продажи акций "Сибура".

Второе место у Алексея Мордашова - $1,56 млрд дохода от продажи акций "Северстали" и дивиденды компании, еще один доход - дивиденды Nordgold.

На третьей строчке списка - Владимир Лисин, его доход от дивидентов НЛМК составил $1,23 млрд.

Четвертое место - сенатор Сулейман Керимов, доход от продажи акций и дивиденды "Полюса" составил $980 млн. На пятом месте Михаил Прохоров, от продажи акций "Русала" и РБК, а также в виде дивидендов "Русала" он получил $870 млн.

В десятку также вошли Дмитрий Рыболовлев (доход от продажи картин и недвижимости составил $860 млн), Олег Дерипаска ($760 млн от продажи бумаг и дивиденды En+, дивиденды Strabag), Виктор Рашников ( получил $760 млн от продажи бумаг и дивидендов ММК, Вагит Алекперов получил в виде дивидендов нефтяной компании "Лукойл" $750 млн.Замыкает список Алишер Усманов, получивший в виде дивидендов "Металлоинвеста" и "Мегафона" $660 млн.