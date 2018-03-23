FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Китай: Введение США ограничительных мер в торговле это "дурной прецедент"


Компании / Индустрия / Экономика / Металлургия

ПЕКИН, 23 мар - ПРАЙМ. Введение США ограничительных торговых мер в отношении Китая является "дурным прецедентом", не соответствует интересам ни одной из сторон и являются классическим примером "одностороннего протекционизма", говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его собственным словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов.

"Действия США не соответствуют ни интересам китайской стороны, ни интересам американской стороны, ни интересам всего мира, став дурным прецедентом. В любом случае, китайская сторона не будет безучастно смотреть, как наносится ущерб ее законным интересам, мы уже полностью готовы для решительной защиты своих интересов", - говорится в опубликованном заявлении.

В минкоммерции заявили, что США игнорируют усилия Китая по защите прав на интеллектуальную собственность, игнорируют принципы ВТО и действуют, не считаясь с мнением других. "Это классический пример одностороннего протекционизма, китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим", - отмечается в сообщении.

В торговом ведомстве подчеркнули, что китайская сторона не хочет торговой войны, но ни в коей мере не боится ее, заверив, что у них "есть уверенность и способность отреагировать на любую войну".

"Мы надеемся на то, что американская сторона одумается пока не поздно, тщательно обдумает свою политику и не будет вгонять двусторонние торгово-экономические отношения в опасную ситуацию", - добавили в министерстве.

Версия для печати

Торговые войны

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ