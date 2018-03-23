Путин: Технологический рывок станет базой для наращивания эффективности экономики

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Мощный технологический рывок станет базой для создания новых рабочих мест, наращивания эффективности экономики, повышения реальных доходов граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу, образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки. И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить",- сказал Путин в размещенном на сайте Кремля обращении к гражданам РФ по итогам выборов президента.

Глава государства отметил, что об этих задачах он говорил 1 марта в послании Федеральному собранию.