ФТС в 2017 г пресекла ввоз в РФ более 234 тыс подделок с символикой FIFA

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в 2017 году пресекла ввоз в Россию свыше 234 тысяч единиц поддельной продукции, содержащей товарные знаки FIFA, сообщает служба.

Среди товаров, не допущенных к ввозу, - обувь, упаковочные пакеты, детские игрушки, одежда, головные уборы, мячи, сувенирная и печатная продукция.

"В 2017 году российскими таможенными органами пресечен ввоз свыше 234 тысяч единиц контрафактной продукции, содержащих товарные знаки FIFA (в 2016 году - 61 тысяча единиц)", - говорится в пресс-релизе ФТС по итогам совещания, посвященного защите товарных знаков FIFA.

На совещании также обсуждались совместные меры таможенных органов и бизнес-сообщества по защите бренда FIFA. В частности, для пресечения торговлей контрафактной продукцией планируется организовать внутрикорпоративный контроль в торговых сетях.

Как отметили участники совещания, риски также можно снизить за счет информирования покупателей об отличительных признаках оригинальной продукции FIFA.